Goedkeuring SSAS om opleidingen tot Buitengewoon Agent van Politie aan te bieden

Het Korps Politie Suriname heeft afgelopen week bekend gemaakt dat per ingaande 1 juli 2021 de Safety & Security Academy Suriname N.V. (SSAS) goedkeuring heeft van de korpschef, de hoofdcommissaris van politie, dhr. Mr. R.R. Prade, om opleidingen tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) aan te bieden en als zodanig is geregistreerd, naast de N.V. Suriname Security Rangers (SUSERA) die vanaf januari 2020 is geaccrediteerd.

Volgens de Surinaamse politie is gebleken dat er nog steeds instanties zijn die de bovengenoemde opleiding aanbieden, zonder geregistreerd te zijn bij het KPS. Het gevolg hiervan is dat kandidaten die deze opleiding hebben afgerond niet zullen worden voorgedragen voor beëdiging. Dit vanwege het feit dat zowel die opleidingsinstituten als het curriculum onbekend zijn bij het KPS.

Het KPS stelt zich derhalve niet aansprakelijk voor opleidingen tot BAVP die niet geregistreerd staan bij de politieorganisatie.

Ten overvloede moge vermeld worden dat bij Beschikking van de Minister van Justitie en Politie d.d. 15 januari 1998 no.157, houdende vaststelling van het Reglement Opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie, de organisatie van en het toezicht op de opleiding berusten bij de Korpschef van het Korps Politie Suriname.

Vermeld dient te worden dat het KPS uiteraard nog steeds intern de opleiding tot buitengewoon agent van politie verzorgd aan derden.