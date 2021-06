Eerste editie Keti Koti-scholenontbijt

Op 29 + 30 juni en 1 juli is het tijd voor de eerste editie van het Keti Koti-scholenontbijt voor Amsterdamse leerlingen uit groep 7 & 8. Tijdens het Keti Koti-scholenontbijt ontmoeten leerlingen van basisscholen uit allerlei verschillende stadsdelen elkaar en staan ze samen stil bij de betekenis van Keti Koti.

Keti Koti betekent, vertaalt uit het Surinaams, ‘Ketenen Gebroken’. Deze naam verwijst naar de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen op 1 juli 1863. Jaarlijks vindt er op 1 juli een herdenking van deze gebeurtenis plaats bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. In ditzelfde park vindt op die dag ook het Keti Koti-festival plaats, waar vrijheid, gelijkheid en verbondenheid worden gevierd.

Voor velen is 1 juli een dag om stil te staan bij het verleden en om naar de toekomst te kijken. De Trans-Atlantische slavenhandel en de afschaffing ervan zijn deel van onze Nederlandse geschiedenis. Tegelijkertijd horen en zien we om ons heen hoe dit verleden doorwerkt in ons dagelijks samenleven. Denk aan racisme en discriminatie, de anti Zwarte Piet acties en debatten, maar ook aan de Black Lives Matter-beweging.

Echter, hoe wij dit verleden in het heden beleven hangt in hoge mate af van wie we zijn: welke kleur we hebben en welke naam, of we nazaten van tot slaaf-gemaakten zijn, wie we kennen, waar we naar school zijn geweest en wat we verder in het leven hebben meegemaakt. Bij deze meerstemmigheid willen we tijdens het Keti Koti-scholenontbijt stilstaan met kinderen. We willen Amsterdamse basisschoolleerlingen deelgenoot maken van de beleving van anderen, vanuit de wens dat zij zich meer bij elkaar betrokken (gaan) voelen. Hedendaags samenleven vraagt om ontmoeting voorbij je eigen bubbels. Bewustwording van je eigen positie, begrip voor elkaars emoties en standpunten en ook nieuwe netwerken in de stad kunnen hieruit ontstaan. Dat doen wij doormiddel van kinderen uit verschillende stadsdelen, en dus ook verschillende belevingswerelden samen te brengen tijdens het ontbijt.

Centraal staat de lesmethode ‘emotienetwerken‘ ontwikkeld door Imagine IC en de Reinwardt Academie en het ontbijtbord dat gemaakt is door Studiomeiboom ter gelegenheid van het Keti Koti-ontbijt op 1 juli 2013 voorafgaand aan de herdenking van 150 jaar Afschaffing Slavernij in Suriname en de Antillen over de afschaffing van slavernij. Tijdens het ontbijt zullen studenten van het ROC Amsterdam en de Reinwardt Academie helpen.

Uit gesprekken met leerkrachten en vragen die wij kregen vanuit het onderwijs, merkten wij dat we behoefte is aan een initiatief om het samen te hebben over de slavernij. Dit wordt onderstreept voor het recent verschenen rapport ‘Lessen over slavernijverleden in het Amsterdamse onderwijs’ waarin wordt gesteld dat er weinig materiaal is over dit onderwerp en dat leerkrachten vaak zelf dingen ontwikkelen (Van der Wel, Mack & Bergen, 2019). Met dit initiatief komen wij leerkrachten en hun leerlingen vanuit onze doelstelling, erfgoeddemocratie, tegemoet. Niet met een programma waarin facts and figures over de slavernij centraal staan, maar waarbij ontmoeting en gesprek het uitgangspunt vormen om mét en van elkaar te leren.

Imagine IC is een plek voor gesprek over erfgoed in Amsterdam Zuidoost. Het is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Erfgoed vertelt wie we samen zijn en wie we willen worden en daarom heeft iedereen daarin een stem.