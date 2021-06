‘Dood Walter heeft te maken met verdwenen wapens bij Desi Bouterse thuis’

“De dood van Walter Bouterse heeft te maken met de verdwijning van wapens en munitie uit de wapenkamer in de residentie van zijn opa Desi Bouterse.” Dat zegt Nita Ramcharan, hoofdredacteur van Starnieuws, vandaag in een column. Volgens haar zijn de wapens doorverkocht aan de onderwereld en is er bij Walter thuis een geldbedrag aangetroffen.

Een week geleden, op dinsdag 22 juni, pleegde de 26-jarige Walter zelfmoord in zijn huis aan de Bazaltstraat in Suriname. Een dag later, op woensdag 23 juni werd er aangifte van verduistering van de wapens gedaan bij de Militaire Politie. Ramcharan zegt dat die twee zaken met elkaar te maken hebben.

“Onderzoek moet uitwijzen aan wie de wapens zijn verkocht en of deze nog in het land zijn. Hopelijk wordt niet alles in de schoenen geschoven van de persoon die niet meer kan praten” aldus de hoofdredacteur in haar column.