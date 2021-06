Bejaarde vrouw in woning overvallen door vier rovers

Een 66-jarige vrouw is maandagochtend in haar woning in Paramaribo beroofd. Zij heeft aangifte gedaan dat USD 800, 350 euro en SRD 5.850 en sieraden zijn gestolen.

Vier rovers hebben haar adres aangedaan. Zij vielen het slachtoffer aan en droegen haar op, om alle waardevolle spullen af te staan. Zij namen al het geld en de sieraden weg waarmee zij na hun snode daad zijn vertrokken.

De mannen waren vermoedelijk ongewapend en ongemaskerd. De bejaarde liep geen verwondingen op.

De politie werd gealarmeerd en heeft de plaats aangedaan voor een onderzoek. De daders zijn nog voortvluchtig.