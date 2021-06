5 coronadoden en 111 nieuwe gevallen maandag 28 juni

In Suriname zijn maandag 28 juni weer 5 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, is het afgelopen weekend de 500 gepasseerd en bedraagt nu 512.

Dat blijkt maandagavond 28 juni uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Volgens de update zijn er de afgelopen 24 uur weer 111 nieuwe gevallen genoteerd. Dat lijkt minder dan zondag toen er 189 gevallen waren, maar er zijn maandag ook minder mensen getest namelijk 226 (49%). Zondag waren dat er 562 (33%).

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in de ziekenhuizen en intensive care unit iets is afgenomen.