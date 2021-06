TV: Wie werd rijk van de afschaffing van de slavernij?

Na het afschaffen van de slavernij op 1 juli 1863 kregen plantage-eigenaren compensatiegeld: 300 gulden per slaafgemaakte in Suriname. Dat kostte de Nederlandse overheid zo’n 12 miljoen gulden en besloeg tien procent van de totale overheidsuitgaven. Maar dit geld ging niet naar de tot slaafgemaakten. Wie werd rijk van de afschaffing van de slavernij?

Aanstaande woensdag staat het onderzoeksjournalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) in het teken hiervan. In een TV uitzending wordt terug gekeken naar de besluitvorming rondom die beslissing. Wie waren bepalend in het debat en welke belangen speelden er? Waarom keerde de overheid zulke grote bedragen uit aan de plantage-eigenaren en kregen de tot slaafgemaakten niks? En wat is er met dat geld gebeurd?

