Misstanden met prijzen in winkels geconstateerd tijdens controle

Het Surinaamse ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in de afgelopen periode controle werkzaamheden verricht in diverse ressorten van de districten Paramaribo en Wanica. Tijdens de controle werkzaamheden zijn er diverse overtredingen geconstateerd.

Op verschillende producten zoals: bruine bonen in blik, uien, witte en bruine suiker, saucijsjes, brood, knoflook en zout waren er geen prijzen aangegeven.

De vergunninghouders zijn erop gewezen dat de prijsaanduiding meteen aangebracht moest worden. De prijs van babyvoeding van het merk Phosphatine en Zonnebloemolie van het merk Yonca moesten meteen worden teruggedraaid, omdat deze volgens het onderzoek van de ambtenaren, waarbij de inkoopbon overlegd moest worden, te hoog waren geprijsd.

De winkels waar er overtredingen zijn geconstateerd hebben een waarschuwing gehad. Er is aan hun medegedeeld dat indien wederom overtredingen worden geconstateerd bij de volgende controle werkzaamheden, het Ministerie over zal gaan tot het opleggen van sancties.

Prijsopdrijving is namelijk een economisch delict en is bij wet strafbaar gesteld in Suriname.