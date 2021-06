COVID-19 cijfers nog hoog: weer 8 doden en 189 nieuwe gevallen

De COVID-19 cijfers in Suriname blijven hoog. Dat blijkt zondagavond 27 juni uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Volgens de update zijn er de afgelopen 24 uur weer 8 coronadoden genoteerd.

Ook zijn er zondag 189 nieuwe gevallen geregistreerd na 562 keer testen. Verder zijn er nog steeds 216 personen in ziekenhuizen en 35 op de intensive care.

In Suriname is momenteel slechts 7% van de samenleving volledig gevaccineerd en heeft 30% reeds hun eerste prikje gehad. Volgens het staatshoofd is dit percentage nog erg laag.

Als het aan president Santokhi ligt, moet 75% van de bevolking in Suriname tegen het eind van het jaar zeker gevaccineerd zijn tegen COVID-19.

De regering doet er alles aan om meer vaccins te krijgen vanuit het buitenland.

De cijfers van zondag 27 juni 2021: