VIDEO: Man rijdt na ruzie in op personen in Moengo

Een man heeft vrijdag na een ruzie ingereden op enkele personen in Moengo. Er volgde daarna ook een kappartij. De man, die heeft ingereden, is gekapt aan zijn hoofd. Als gevolg van de opgelopen kapverwondingen is er een diepe snee aan zijn achterhoofd. Hij is vanuit Suriname in allerijl vervoerd naar Frans-Guyana voor medische behandeling.

Het begon toen enkele mannen ruzie met elkaar kregen over vete voor een winkel in Moengo. Een van hen stapte in een andermans auto die met draaiende motor in de omgeving stond geparkeerd. Hij reed in op de andere personen die bij een ander voertuig stonden. Drie van hen werden daarbij geschept.

De bestuurder werd meteen na het inrijden gekapt door een man die met een houwer was. Hij raakte gewond. Vermoedelijk heeft hij ook een beenfractuur opgelopen. De aangereden personen zijn voor medische handeling naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Het vermoeden bestaat dat in totaal vijf personen bij dit geval gewond zijn geraakt.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het onderzoek is nog gaande. Er is ook een auto aangereden. In totaal hebben twee voertuigen schade. De auto waarmee is ingereden, is in beslag genomen.

Bekijk hieronder de beelden die zijn gemaakt door een omstander.