Ook kleine bezending Johnson & Johnson vaccin naar Suriname

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid verwacht de komende week een kleine bezending van het Johnson & Johnson (Janssen) vaccin. Dit vaccin zal worden onderworpen aan de nodige inklaringsprocedure, training en andere processen welke nodig zijn voor het gebruik van het vaccin in Suriname.

Het ministerie maakte ook bekend dat er 100.000 vaccins van het merk Sinopharm binnenkort zullen arriveren in Suriname. Dit is een geschenk van de overheid van China aan Suriname en de bezending is reeds verstuurd vanuit Beijing. De vaccins worden op maandag 28 juni verwacht in Suriname.

Het ministerie is reeds bezig met de voorbereidingen om het vaccin nadat het is vrijgegeven op een veilige manier toe te dienen aan de samenleving. Zodra dit het geval is zal eerst gestart worden op één locatie, om daarna de activiteiten met Sinopharm uit te breiden naar andere locaties.

Het Ministerie verneemt via social media dat er bekendmakingen te zien zijn waar men op donderdag 1 juli 2021 terecht kan voor vaccinatie met het Sinopharm vaccin.

Het Ministerie benadrukt hierbij dat er nog geen officiele planning is en adviseert eenieder te wachten op de officiele berichtgeving vanuit het Ministerie van Volksgezondheid m.b.t. het gebruik van Sinopharm vaccins. De Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft op 25 juni 2021 in het parlement aangehaald dat de keus voor een vaccin bepaald wordt door diverse factoren.

Het vaccineren met het AstraZeneca vaccin, waarvan inmiddels reeds 185.000 doses zijn toegediend, gaat normaal door in Suriname en in de komende week zal er meer bekend zijn over het toedienen van het Sinopharm vaccin alhier.

Het Ministerie distantieert zich hierbij van alle activiteiten die voor de komende week gepland waren met het Sinopharm vaccin. Na overleg met de technische commissies en de deskundigen zal de routemap voor de toepassing van het Sinopharm vaccin worden bepaald.