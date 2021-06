Minister Levens: “Fase twee BEIP-project wordt afgerond”

“Er zijn nieuwe boeken geschreven en deze splinternieuwe boeken zullen worden gedrukt en gedistribueerd naar de verschillende scholen. Voordat de duizenden boeken naar de scholen gaan, zal er eerst een pilot ingelast worden”, zei de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) bij de beantwoording van vragen tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement.

Volgens de bewindsvrouw is er in de tweede fase van het project reeds 70 % van het Basic Education Improvement Programme (BEIP) uitgevoerd. Er moet nog 30 % uitgevoerd worden, met name de pilotfase van het curriculum.

In de 1 fase van het traject is er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum van leerjaar 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. In de tweede fase van BEIP zijn de leerjaren 7 en 8 ontwikkeld. Het is de bedoeling dat in de pilotperiode alle boeken in het basisonderwijs vervangen zullen worden. In dit traject wordt er niet alleen gekeken naar het curriculum, maar ook naar trainingen voor leerkrachten en schoolleiders. Naar zeggen van de minister worden leerkrachten ondanks de coronapandemie op een creatieve manier getraind om mee te gaan met de vernieuwingen die doorgevoerd worden in het onderwijs. Ze gaf aan dat de projecten voor professionalisering van leerkrachten onverkort voortgezet worden.

Minister Levens: “Er zijn 6700 leerkrachten die getraind moeten worden en die trainingen zijn niet gestopt in de afgelopen periode. Ze zijn op een creatieve manier doorgegaan. Naast het BEIP-project en trainingen voor leerkrachten sprak de bewindsvrouw ook over het project ‘Sanitaire voorzieningen en hygiëne’ op 110 scholen in Marowijne, Brokopondo, Sipaliwini en Para. Dit project staat nog steeds op de agenda van het ministerie. De minister ging ook in op de modernisering van de landbouwstudie op Hanover. Ze merkte op dat er geen interesse was vanuit studenten voor de landbouwopleiding, maar met het vernieuwen van de opleiding en het inlassen van meer technologie steeds meer studenten hun interesse beginnen te tonen.