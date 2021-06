Miguel van Assen behaald goud in Costa Rica

De Surinaamse topsporter Miguel van Assen heeft zaterdag goud voor Suriname behaald in Costa Rica. Dat liet van Assen zelf weten op zijn Facebookpagina.

“Deze is voor de fans! Hier sta ik weer als winnaar. Vandaag heb ik weer goud behaald in Costa Rica” liet een trotse Miguel weten. Hij bedankte een hele rits aan personen en organisaties die hem gesteund hebben.

Vorige week behaalde hij nog de eerste plaats in Guyana. In Costa Rica waar hij moest springen, moest hij z’n uiterste best doen. “Dat is mijn laatste kans om me te kunnen kwalificeren voor de komende Olympische Spelen in Tokyo in augustus dit jaar” zei hij begin deze week.