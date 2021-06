Jongeman wil makkelijk veel geld en begint drugs te verkopen in Albina

Een jongeman in Suriname wilde op een makkelijke wijze veel geld verdienen. Daarom ging hij over tot drugsverkoop in Albina. De politie heeft hem deze week aangehouden en in verzekering gesteld.

De jongeman ging op het terrein van een winkelcentra op de Weg naar Papatam. Hij begon daar met zijn drugspraktijken. Hij verkocht het verboden spul, maar gebruikte het ook. De politie heeft tijdens haar surveillance opgemerkt dat de verdachte zich vreemd gedroeg. Zij stelde toen een onderzoek in en trof sukru, cocaïne en marihuana bij hem aan.

De verdachte bekende onmiddellijk dat hij bezig was met drugsverkoop. Volgens hem begon hij pas met de verkoop, maar het vermoeden bestaat dat hij al langer bezig was. Hij hield zich op bij de winkelcentra om zo zijn klanten te kunnen benaderen dat hij drugs had.

De drugsverkoper gaf als reden op dat hij op een makkelijke wijze aan veel geld wilde komen en koos daarom deze weg.