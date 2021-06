Euro en USD aangetroffen bij arrestante Santo Boma

Bij een vrouwelijke arrestant in Suriname, die ingesloten is in de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma, zijn vorige week bedragen van meer dan honderd euro en USD aangetroffen en in beslag genomen. Naar aanleiding van de vondst is een onderzoek gestart.

Penitentiaire ambtenaren troffen het geld aan toen zij bezig waren met een visitatie. Het was een visitatie naar verboden spullen. Hoe de vrouw aan het geld is gekomen, is nog onbekend.

Verder is het onbekend wat zij daarmee deed in de inrichting. Arrestanten mogen geen geld bij zich hebben. De vrouw is pas aangehouden en overgebracht naar de bekende Surinaamse gevangenis.

Bij visitaties worden veelal telefoons onderschept, maar dit keer is dus valuta aangetroffen.