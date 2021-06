Dorpelingen takelen dief af na stelen buitenboordmotoren

De 19-jarige verdachte Shakeer S. is in de nacht van vrijdag 25 juni door dorpelingen van Boskamp op heterdaad betrapt bij het stelen van twee buitenboordmotoren bij de visserssteiger van het dorp. De man is vermoedelijk bij zijn aanhouding flink toegetakeld door de dorpelingen meldt het Korps Politie Suriname.

Bij aankomst van de politie van het bureau Calcutta werd de verdachte overgedragen aan de wetsdienaren. Shakeer die enige kneuzingen heeft opgelopen moest medisch door een plaatselijke arts worden behandeld. Het is nog niet bekend wie de personen zijn die de verdachte Shakeer hebben mishandeld. Na medische behandeling is hij ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.