Bromfietser met ambulance afgevoerd na val bij drempel

Deze bromfietser is vanmiddag op het wegdek belandt, nadat hij over een drempel reed en kwam te vallen. Het eenzijdig verkeersongeval vond rond 14.15u plaats op de Welgedacht C-weg in Suriname.

De man reed over bovengenoemde weg en ging met een behoorlijke snelheid over de drempel. Hij maakte een flinke smak op het wegdek. Een tegemoetkomende auto kon hem nog maar net ontwijken, anders was het anders afgelopen.

De bromfietser raakre daarbij gewond en werd met een ambulance afgevoerd naar de Surinaamse Spoedeisende Hulp (SEH):