Bestuurder eindigt onderweg naar huis tijdens lockdown in trens

De bestuurder van deze auto is zaterdagavond tijdens de lockdown van de weg geraakt en in een trens langs de weg terechtgekomen. Het eenzijdig verkeersongeval gebeurde rond 19.40u aan de Kennedyweg in Suriname.

De bestuurder reed over bovengenoemde weg naar z’n huis vanuit de richting Lelydorp in de richting van Zanderij, toen hij ter hoogte van EBS paalnummer 70589 een bocht beschreef en de controle over het stuur verloor.

Hij verklaarde dat het voertuig een klapband zou hebben gekregen.

Het voertuig raakte hierbij van de weg en eindigde in de trens. De bestuurder raakte gewond en werd met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

De Surinaamse politie heeft deze zaak in onderzoek.