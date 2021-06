‘Ananasproductie in Suriname kan 2e deviezenverdiener landbouw worden’

De Ananasproductie kan een grote bijdrage leveren aan de inkomsten van ons land. Volgens de heer Wensly Perea, directeur van Amea Cashew & Pineapple Industries N.V. heeft de ananasproductie in Suriname de potentie om uit te groeien tot de tweede deviezenverdiener binnen de landbouwsector.

Echter zullen een aantal randvoorwaarden moeten worden geschapen om dit doel te bereiken. Zo kan onder andere worden genoemd: het opschalen van de productiearealen, het verbeteren van de kwaliteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van externe kennis om de productie te vergroten en het toepassen van teelttechnieken volgens internationale standaarden.

De Surinaamse overheid heeft een zeer belangrijke rol te vervullen, om de ananasindustrie tot deviezenverdiener te maken. Volgens Perea zouden de boeren allereerst moeten beschikken over een titel op hun grond. Daarnaast is het van eminent belang, dat er financiële middelen beleidsmatig naar de sector worden aangestuurd. De ananasboeren worden dan instaat gesteld om toegang te hebben tot goedkope kapitaal om de ananasproductie te stimuleren.

Een andere belangrijke overheidsbijdrage zou volgens Perea ook moeten zijn het invoeren van meststoffen tegen een 0-tarief voor de ananasboeren ten behoeve van de productie, daar de meststoffen door de koersstijging duurder zijn geworden. Verder is het naar zeggen van Perea noodzakelijk dat de overheid kennis dichterbij de ananasboeren brengt. Het opzetten van onder andere trainingcentra specifiek voor ananasboeren is gewenst.

“Ananasboeren moeten steeds bijgeschoold worden.” In het buitenland is men veel verder met de ananasteelt en dan is het voor de Amea’s-directeur goed als buitenlandse deskundigen worden aangetrokken om de boeren te trainen en hun de juiste teeltmethoden bij te brengen. “Als je kwalitatieve ananas wil produceren om zo deviezen te genereren, dan zal je bekend moeten zijn met de teeltmethode volgens internationale standaarden.” Amea’s heeft haar eigen consultants vanuit Costa Rica aangetrokken, die continue bezig zijn het project te begeleiden. Op hun instructies wordt het project dus uitgevoerd. Ook heeft Amea’s stappen gezet richting certificering.

De visie van Amea Cashew & Pineapple Industries N.V voor 2025 is om helemaal gereed te staan voor zowel de lokale als de buitenlandse markt, waarbij het eigen lokale product kan worden verkocht dan wel geëxporteerd.