‘75% van bevolking Suriname moet tegen eind 2021 gevaccineerd zijn’

Als het aan de Surinaamse president Santokhi ligt, moet 75% van de bevolking in Suriname tegen het eind van het jaar zeker gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Dat zei het staatshoofd zondag bij een drive- thru vaccinatie actie in stichting De Olifant, waar ruim 2.000 personen zich hebben laten vaccineren.

In Suriname is momenteel slechts 7% van de samenleving volledig gevaccineerd en heeft 30% reeds hun eerste prikje gehad. Volgens het staatshoofd is dit percentage nog erg laag. De regering doet er alles aan om meer vaccins te krijgen vanuit het buitenland.

Zo heeft de president zaterdagavond een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Caricom staatshoofden om vaccins te krijgen uit Amerika.

Santokhi: “We merken wel een gestadige toename in de afgelopen weken met de beschikbare vaccins. Er zullen genoeg vaccins zijn voor eenieder. We krijgen vanavond 100.000 Astrezeneca vaccins uit Nederland, morgen komen 100.000 Sinopharm aan uit China. Verder krijgen we 3.000 Johnson & Johnson vaccins uit Amerika en nog eens 60.000 Astrezeneca uit Nederland.”

Voor de mensen die in het oosten van ons land woonachtig zijn, wordt er een optie bekeken met Frans-Guyana om een samenwerking voor het Pfizer vaccin.