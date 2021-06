6 coronadoden en 149 nieuwe gevallen zaterdag 26 juni

In Suriname zijn zaterdag 26 juni weer 6 coronadoden geregistreerd. Het totaal aantal personen dat, sinds de start van de pandemie, in ons land is overleden aan de gevolgen van COVID-19 is hierdoor gestegen naar 499.

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen zaterdag lager is dan de dag ervoor en wel 149 na 484 keer testen.

Ondertussen zijn op dit moment 187.306 vaccinaties gegeven. Dit weekend is er een drive-thru vaccinatie in Stichting De Olifant. Ook de NPS heeft zondag een vaccinatiedag in Grun Dyari. De NDP heeft aangekondigd dat zijn een drive-thru zal organiseren waarbij burgers het Chinese Sinopharm vaccin kunnen krijgen.

De cijfers van 26 juni 2021: