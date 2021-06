Vier gewonden bij zware aanrijding tijdens lockdown

Deze twee voertuigen waren vrijdagavond tijdens de lockdown, betrokken bij een zware aanrijding op de kruising van de Tout Lui Faut Middenweg en de Martin Luther Kingweg in Suriname. Vier mensen raakten daarbij gewond.

Het verkeersongeval vond rond 20.00u plaats. Een van de voertuigen reed over de Martin Luther Kingweg en wilde rechts afslaan naar de Tout Lui Faut Middenweg. De bestuurder van die auto zag waarschijnlijk over het hoofd dat er vanuit de tegengestelde richting een auto aankwam die voorrang had.

De andere auto kon de afslaande auto niet vermijden waardoor er een zware klap volgde. Daarbij hebben brokstukken van de bij de aanrijding betrokken voertuigen, een auto die langs de weg geparkeerd stond aan de achterkant beschadigd (foto onder).

Vier personen raakten gewond, waarbij twee om twee personen met twee ambulances werden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.

Dit voertuig dat geparkeerd stond op de berm, werd geraakt door rondvliegende brokstukken.