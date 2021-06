SVB maakt Natio selectie CONCACAF Gold Cup bekend

De Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft vrijdag de 23 namen van Natio spelers bekend gemaakt, die zijn geselecteerd om mee te doen aan de CONCACAF Gold Cup.

De Gold Cup wordt van 10 juli tot 1 augustus in de Verenigde Staten gehouden. Suriname doet voor het eerst mee aan het eindtoernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

Natio begint de Gold Cup op 12 juli tegen Jamaica. Vier dagen later is Costa Rica de tweede tegenstander in de groepsfase en op 20 juli speelt de formatie onder leiding van Dean Gorré tegen een ploeg uit de kwalificaties.

Dit zijn de namen: