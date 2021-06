Sranan Krakti workshop van Villa Zapakara naar Brokopondo en Marowijne

Museum Villa Zapakara in Suriname opende in 2019 de tentoonstelling ‘Sranan Krakti; Hoe dichter je bij jezelf staat, hoe verder je gaat’ die het ontdekken van de Surinaamse natuur, cultuur en de kracht in jezelf stimuleert.

Door de COVID-19 situatie heeft het museum vanaf maart 2020 haar regulier scholenbezoek en daarmee ook het bezoek van leerlingen uit de districten en het binnenland moeten staken. Om de tentoonstelling Sranan Krakti toch bij de kinderen (6 tot 12 jaar) daar te krijgen heeft Villa Zapakara speciaal een Sranan Krakti workshop ontwikkeld. En die gaat in de komende maand in de districten Brokopondo en Marowijne van start!

In totaal krijgen 300 kinderen (verspreid over 12 workshops) een werkboekje en materiaal om verschillende opdrachten en proefjes uit te voeren die te maken hebben met de tentoonstelling. Zo wordt de kracht van de Surinaamse natuur, cultuur en de kracht in jezelf onderzocht. De kinderen zullen tijdens de workshops bij het onderdeel Natuur zelf een groenten- of palmzaadje planten dat zij daarna zelf mogen verzorgen. Ook zullen zij bij dit onderdeel in hun eigen omgeving op zoek gaan naar planten of kruiden die als oso dresi te gebruiken zijn. Bij het onderdeel Cultuur gaan de kinderen op zoek naar tradities en gewoontes in hun eigen familie. Zij krijgen de ruimte een tekening te maken van iets dat zij willen achterlaten voor de mensen die 4000 jaar na ons zullen leven.

Afgelopen week is door een deel van het team van Villa Zapakara een eerste oriëntatiebezoek afgelegd in het gebied. Er werd enthousiast gereageerd door de lokale gemeenschap omdat er momenteel heel weinig te doen is voor de jeugd.

Door middel van deze workshop maken de kinderen kennis met Villa Zapakara en de Sranan Krakti tentoonstelling. De workshop is gratis bij te wonen voor de kinderen en heeft een link met vakken in het regulier onderwijs zoals geschiedenis, natuuronderwijs, aardrijkskunde en rekenen. Tijdens de workshop zullen de COVID-19 regels in acht genomen worden. Er zijn thermometers en handsanitizer aanwezig, daarnaast zullen wij in kleine groepjes van 5 kinderen werken.

De workshops worden mede mogelijk gemaakt door GEF Small Grant Program en worden ondersteund door lokale vrijwilligers. Workshops van het ZapLab voor jongeren vanaf 12 jaar zullen later in het jaar worden gegeven.