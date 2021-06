NDP zendt eerbetoon aan Walter Bouterse uit op Apintie TV

De Nationale Democratische Partij (NDP) in Suriname is van plan een eerbetoon aan Walter Bouterse uit te zenden op Apintie. Deze ‘Tribute to Walter Bouterse’ wordt op vrijdag 2 juli van 20.30u – 22.30u uitgezonden op Apintie TV. Dat heeft de partij zojuist bekend gemaakt.

De 26-jarige Walter werd afgelopen dinsdag dood met een schotwond in zijn woning aan de Bazaltstraat in Paramaribo aangetroffen. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd, blijkt uit het onderzoek van de Surinaamse politie.

Binnen de NDP was de schok groot; Walter was een actief en prominent lid van de partij, waarvan zijn opa Desi Bouterse voorzitter is.