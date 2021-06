NDP laat AstraZeneca staan en gaat voor Sinopharm vaccin

Hoewel minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid vrijdag heeft aangegeven, dat het niet mogelijk zal zijn voor het publiek om een merk-keuze te maken voor het COVID-19 vaccin, lijkt dat nu toch mogelijk. De Nationale Democratische Partij (NDP) wil volgende week namelijk een drive-thru vaccinatie dag vaccineren, waarbij het Chinese vaccin Sinopharm zal worden gebruikt.

Op die dag zullen ook NDP voorzitter Desi Bouterse en zijn echtgenote hun eerste vaccinatie toegediend krijgen, meldt de partij vandaag in een bericht. De drive-thru vaccinatie dag moet op donderdag 1 juli, van 08.00u – 16.00u plaatsvinden in partijcentrum Ocer aan de H.D. Benjaminstraat in Suriname.

Van het Sinopharm vaccin dat vorige maand door de WHO werd goedgekeurd, komen op 28 juni 100.000 doses die China heeft gedoneerd in Suriname aan. Ongeveer 6.000 personen uit de Chinese gemeenschap in ons land hebben al te kennen gegeven zich hiermee te willen inenten. Zij zouden meer geloof in dit vaccin hebben, omdat hun familie en/of vrienden in China hiermee gevaccineerd zijn schreef Starnieuws eerder deze week.

Maar of deze doses die dag ook ingezet kunnen worden is maar de vraag; Ramadhin zegt in gesprek met Starnieuws dat het vaccin maandag wordt verwacht, maar dat er nog een inklaringsprocedure en trainingen volgen, om met dit vaccin te vaccineren. Het ligt volgens hem in de planning om het vaccin eerst op vrijdag 2 juli aan te bieden aan de president.

“Het kan dus niet zo zijn dat donderdag ermee kan worden gevaccineerd, terwijl de officiële handelingen nog niet verricht zijn. Het vaccineren met Sinopharm uit China in Ocer zal dus op 1 juli niet kunnen plaatsvinden” zegt Ramadhin zojuist tegen Starnieuws.

De oproep van de NDP: