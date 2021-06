Inspecteur van politie Sandjiet Gangadin is vrijdag overleden op de Spoedeisende Hulp (SEH) in Suriname. De precieze doodsoorzaak is echter onbekend.

De politieman was werkzaam bij de Parketwacht. Hij was gebracht naar de SEH waar hij kwam te overlijden.

Enkele collega’s van Gangadin die met hem hebben samengewerkt, reageren geschokt op het bericht dat hun collega er niet meer is.