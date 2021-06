Bromfietser botst tegen hond en loopt flinke verwondingen op

Deze bromfietser heeft donderdagavond flinke verwondingen over het hele lichaam opgelopen, nadat hij in botsing kwam met een hond. Het verkeersongeval gebeurde rond 21.00u op de Oost-Westverbinding in Suriname.

De man kwam vanuit de Bosje brug en ging richting Jagtlust. Nabij de Pandit Murliweg ging het mis toen de man tegen een hond op straat botste. Door de botsing viel hij met zijn bromfiets op het wegdek en gleed ettelijke meters door. Hieraan hield hij veel schaafwonden op armen, benen en gezicht over.

Het vermoeden bestaat dat de man gedronken had. In zijn nabijheid werd namelijk een flesje Palm aangetroffen. Een ambulance werd ingeschakeld om de man af te voeren naar de Surinaamse Spoedeisende Hulp: