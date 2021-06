Bejaarde smokkelaar in rolstoel was al eerder op Zanderij aangehouden met drugs

De Nederlander die woensdag op de Johan Adolf Pengelluchthaven werd aangehouden met bijna 10 kilo cocaïne, is een bejaarde man die zich in een rolstoel verplaatst. Hij is al een keer eerder ook voor drugssmokkel op de JAP-internationale luchthaven aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname.

De 65-jarige Ronald M. die in Nederland woont, stond op vertrek naar Nederland. Tijdens controle werkzaamheden viel de reiziger door de mand. In zijn koffer poogde Ronald 9.480 gram cocaïne het land uit te smokkelen.

Het verderfelijk spul zat verborgen in een aantal dozen inhoudende poedermelk en agar agar, meldt de Surinaamse politie.

Samen met de drugs is Ronald overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade van de politie. Bij de voorgeleiding verklaarde de bejaarde man dat hij een pakket voor iemand moest ophalen in Suriname. Hangende het onderzoek is de drugssmokkelaar na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ingesloten.