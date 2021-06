Vrouw maakt zwageres en moeder op FB uit voor prostituees

De politie in Suriname heeft een 54-jarige vrouw dinsdag aangehouden, omdat zij haar zwageres (58) en diens moeder op Facebook uitmaakte voor prostituees. Zij schold hen uit en schreef berichten voor hen op Facebook, die als denigrerend werden ervaren door beide vrouwen.

De zwageres deed aangifte omdat zij de beschuldigingen niet meer aankon. Zij vond dat de vrouw haar continu aan het beledigen was op Facebook.

De politie had de verdachte aangehouden, maar heeft haar na verhoor heengezonden. Zij kreeg van de politie een ernstige waarschuwing om dergelijk gedrag achterwege te laten.

De vrouw had haar zwageres eerder ook al beledigd op Facebook. Toen had de Surinaamse politie haar ook al gewaarschuwd, maar zij stoorde zich daar niet aan. Beide vrouwen leven al geruime tijd in onmin met elkaar.