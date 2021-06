’s Heeren Loo schenkt mondmaskers en schorten aan Suriname

De Surinaamse ambassadeur Rajendre Khargi heeft donderdag een uitbraakbox en starterspakket met persoonlijke beschermingsmiddelen voor Surinaamse zorgmedewerkers in ontvangst genomen van ’s Heeren Loo, de grootste organisatie in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking.

De uitbraakbox staat symbool voor de 300.000 mondmaskers, 90.000 schorten en een paar duizend veiligheidsmaskers die ’s Heeren Loo schenkt aan Suriname. De persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel gaan nog deze week per schip naar het Zuid-Amerikaanse land. Daar zijn als gevolg van de coronapandemie grote tekorten in de gezondheidszorg.

Hartverwarmend

Ambassadeur Khargi noemt de spontane steun die Suriname krijgt vanuit de Nederlandse gezondheidszorg hartverwarmend. ‘Naast de grote hoeveelheid vaccins van Nederland, ontvangen we vanuit ziekenhuizen, GGD’s en zorginstellingen, zoals ’s Heeren Loo grote donaties, die essentieel zijn in de strijd die Suriname nu voert tegen het corona-virus. Ik ben erg blij dat iedereen de krachten heeft gebundeld, samen met de Nederlandse overheid en organisaties uit de Surinaamse Diaspora.’

Het maakt ons verdrietig om te zien hoe ernstig de situatie in Suriname is, zegt Ernst Klunder van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo. ‘Gelukkig komt er van alle kanten hulp op gang. We zijn blij een steentje te kunnen bijdragen en onze zorgcollega’s in Suriname te kunnen helpen. We hopen dat met alle steun en inzet corona er snel onder controle is.’

Het landelijk crisisteam van ’s Heeren Loo levert een zogenoemde uitbraakbox met spoed af als op een locatie een besmetting van corona wordt vermoed. Medewerkers kunnen zo op een veilige manier zorg en begeleiding leveren aan de cliënt(en). Na deze ‘eerste hulp’ worden de medewerkers zo lang als nodig is regulier van beschermende middelen voorzien. Nu corona zo op zijn retour is in Nederland is de inzet van de uitbraakboxen nog nauwelijks nodig.

Nederland voor Suriname

Cabaretier Jörgen Raymann, die zich in Nederland hard maakt voor hulp aan Suriname, is blij met de donatie van ’s Heeren Loo. ‘Deze spullen zijn hard nodig. Het gaat nog lang niet goed in Suriname. De ziekenhuizen liggen overvol, het medisch personeel is overbelast. We moeten er alles aan doen om een humanitaire ramp te voorkomen. Ik hoop dat veel meer organisaties het voorbeeld van ’s Heeren Loo volgen.’

Raymann is een van de initiatiefnemers van de actie Nederland voor Suriname. Via de website NederlandvoorSuriname.nl kan zorgpersoneel zich melden om in Suriname te gaan helpen. Daar kunnen zorginstellingen terecht als ze materiaal willen leveren en is ook financiële hulp welkom. Ook via giro 555 kunnen mensen geld geven zodat Suriname meer vaccins tegen corona kan kopen.