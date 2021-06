Walter Bouterse heeft de hand aan zichzelf geslagen

Na onderzoek van de politie in Suriname is gebleken dat Walter Bouterse zelfmoord heeft gepleegd in zijn woning aan de Bazaltstraat in Paramaribo-Noord. Het motief wordt nog onderzocht.

Het ontzielde lichaam van Bouterse is dinsdagmiddag op een bed aangetroffen. Hij lag op zijn rug met een schot in zijn hoofd. Het vuistvuurwapen waarmee hij zelfmoord heeft gepleegd, is op het bed aangetroffen en in beslag genomen.

Een familielid ontdekte het lijk in de woning. Hij belde Bouterse op, maar kon hem niet bereiken. Hij ging via de achterdeur die openstond, naar binnen en trof het lijk aan. Hij schakelde de politie in. Bouterse woonde alleen in het huis.

De Surinaamse politie heeft het stoffelijk overschot van de kleinzoon van ex-president Desi Bouterse in beslag genomen.