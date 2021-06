VIDEO: Weer Surinaams gesproken show van Roué Verveer op de Nederlandse TV

Op 1 juli vorig jaar werd voor het eerst een volledig Surinaams gesproken standup comedyshow op de Nederlandse TV uitgezonden. Het ging om de show ‘Typisch Surinaams’ van cabaretier Roué Verveer. De NPO gaat het dit jaar weer doen en zendt op donderdag 1 juli 2021 Roué’s andere Surinaams gesproken show ‘Tjar A Lobi’ uit.

‘Tjar A Lobi’ is de tweede voorstelling van de in Suriname geboren comedian, die hij in het Sranan Tongo deed. Roué stond hiermee twee keer in de Amsterdamse Rai, twee keer in het Rotterdamse Nieuwe Luxor Theater en in de grootste theaterzaal van Nederland: het World Forum in Den Haag. Bijna 10.000 mensen hebben zich kapot gelachen.

‘Tjar A Lobi’ wordt op donderdag 1 juli om 21.40u op NPO 3 uitgezonden en is voorzien van Nederlandse ondertiteling. En 1 juli is natuurlijk niet zomaar uitgekozen, want op die dag wordt Keti Koti herdacht en gevierd.

Een heel klein stukje uit de show: