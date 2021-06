VIDEO: Het gaat weer goed met Borger Breeveld; hij roept op tot vaccineren

Afgelopen week verschenen er weer beelden van Borger Breeveld, nadat hij enkele maanden terug goed ziek was. In februari werd bekend dat hij ernstig ziek was opgenomen op de IC afdeling van het AZP. Inmiddels gaat het weer beter met de bekende Surinaamse mediaman, hij mocht in april naar huis.

“Ik zat in een moeilijke periode maar nu gaat het weer” zegt de 76-jarige Breeveld in onderstaand filmpje, dat hij samen met zijn broers Carl en Hans heeft opgenomen. De drie zingen een lied over het vaccineren en roepen iedereen in Suriname op om zich te laten vaccineren.

Borger zegt hierover: “Ik hou van m’n land, maar ik hou ook van mezelf. En daarom ben ik de prik gaan halen. Dat zal me in leven houden en daarom heb ik die prik genomen!” Ook z’n broers hebben laten weten dat ze inmiddels gevaccineerd zijn.

Bekijk het filmpje hier: