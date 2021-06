‘Opvallend veel jonge mensen ernstig getroffen door coronavirus in Suriname’

In Suriname werden er gisteren weer 10 coronadoden genoteerd, terwijl er in Nederland op dezelfde dag ‘slechts’ 2 mensen zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Volgens de Nederlandse infectioloog Denise Telgt, is de situatie in Suriname ernstiger dan vorig jaar vanwege de Braziliaanse variant. Nu worden opvallend veel jonge mensen ernstig getroffen door het coronavirus zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

“Mensen van onder de 30 worden ernstig ziek en sterven vaak nog voor ze het ziekenhuis hebben bereikt”, aldus de 55-jarige infectioloog, die in Suriname was en nu een week terug is in Nederland. “In het eerste weekend dat ik er was, overleden mensen van 19, 26 en 32 jaar. Ook onze eigen chauffeur van 33 jaar is afgelopen zaterdag overleden”, zegt ze.

Telgt, zelf ook van Surinaamse afkomst, is infectioloog in het Radboudumc en de Sint Maartenkliniek in Nijmegen. Ze coördineert de hulp van Nederlands medisch personeel aan Suriname en was daarvoor een week in het land.

Dat de situatie ernstiger is dan vorig jaar, tijdens de vorige golven komt doordat de Braziliaanse coronamutatie, de zogeheten gammavariant, inmiddels dominant is in Suriname. “De golf van nu is het tienvoudige van die van vorig jaar. Toen gingen 6 mensen per maand dood, nu 6 tot 12 per dag. Mensen zijn veel zieker bij binnenkomst in het ziekenhuis“, zegt ze tegen de NOS.