Visser kapt collega op boot na ruzie om koplamp

Orlando S. (38) heeft zijn collega-visser drie kapverwondingen in zijn been toegebracht op een boot in het district Coronie. De kappartij vond plaats nadat zij ruzie kregen om een koplamp. De politie van het district heeft Orlando S. in het weekend in verzekering gesteld.

Beide vissers bevonden zich in een boot nabij de zeedijk in het kokosdistrict van Suriname. Orlando S. wilde een koplamp lenen van zijn collega maar de man wilde hem niet afstaan.

Er zou een worsteling zijn ontstaan waarbij de verdachte werd geraakt aan zijn linkeroor. Hij ging achter zijn collega aan maar die wist zich uit de voeten te maken.

Het slachtoffer keerde naderhand terug en lag in de boot. Orlando S. zou inmiddels ook daar zijn. Hij stond op en bracht drie kapverwondingen aan zijn collega toe. De houwer is in beslag genomen.