Vier grote Nederlandse steden willen Keti Koti als nationale feestdag

Wethouders van de vier grootste Nederlandse steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen van het afschaffen van de slavernij (Keti Koti) een nationale feestdag in Nederland maken.

Met deze nationale feestdag willen ze bewerkstelligen dat Nederland jaarlijks stilstaat bij het Nederlandse slavernijverleden, schrijven ze in een brief aan de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

Het voorstel is om dit te doen op 1 juli, de dag waarop het afschaffen van de slavernij in Suriname al wordt herdacht.

De vaste Commissie in de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken heeft op 30 juni aanstaande een algemeen overleg over discriminatie en racisme, waarin de brief van de vier wethouders ook besproken zal worden.