VHP houdt drive-thru vaccinatie in Stichting de Olifant

Na de NPS organiseert ook de VHP een tweedaagse vaccinatie campagne. Deze wordt komend weekend, op zaterdag 26 en zondag 27 juni, van 08.00u -16.00u gehouden als drive-thru vaccinatie in Stichting de Olifant in Suriname.

“Een ieder wordt aangeraden gebruik te maken van deze gelegenheid, om zich te laten vaccineren. Het is in ons aller belang, het gaat immers om de gezondheid van ons allemaal. Rij kon tek a spoiti in Stichting de Olifant” meldt de partij.

Afgelopen weekend is ook een tweedaagse campagne van de NPS in Grundyari zeer succesvol verlopen Op zaterdag 19 juni en zondag 20 juni hebben ongeveer 750 personen zich laten vaccineren. Zowel Surinaamse jongeren als seniore burgers behoorden tot het goed opgekomen publiek, laat de NPS weten.