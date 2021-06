Imagine IC pakt uit met een speciaal Keti Koti programma

Imagine IC pakt dit jaar uit met een speciaal Keti Koti programma in de week van Keti Koti. Met een veelzijdig programma voor jong en oud is er de hele week van alles te doen. Het programma is vanaf 24 juni 2021 te bezoeken bij Imagine IC op het Bijlmerplein 393, Amsterdam Zuidoost. Een van de onderdelen is Millennial Talk: (on)zichtbare aanwezigheid van het slavernijverleden

In samenwerking met Museum Van Loon organiseert Imagine IC deze zomer een 3-tal gesprekken over de (on)zichtbare aanwezigheid van het slavernijverleden. We weten dat ons verleden sporen achterlaat die we tot in het heden zien en voelen. Soms zijn die sporen heel herkenbaar, soms behoeven ze extra duiding. Of juist een andere duiding omdat het verhaal dat er tot nu toe bij verteld werd een ander verhaal overstemd.

Hierbij gaat de aandacht onder andere uit naar de (on)zichtbare doorwerking voor ‘jongeren’ met roots in (soms zelfs meerdere) landen waarmee Nederland een koloniaal verleden deelt. Tijdens publieke debatten hierover wordt vaak verschil gemaakt tussen verschillende groepen. Ieders identiteit bestaat echter uit meer delen dan alleen 2 kanten. Hoe ga je om met vragen als ‘Waar hoor jij bij?’ of ‘Aan welke kant van de Keti Koti-tafel ga jij zitten’? En hoe draag jij bij aan de zichtbaarheid van jouw verhaal en perspectief, op plekken waar die afwezig lijkt te zijn?

Tijdens het gesprek bespreken we welke zaken (verhalen, tradities, objecten etc.) voor ons allen van belang zijn om je op een plek thuis te voelen, welke betekenissen je aan deze zaken geeft en hoe die zichtbaar te maken zijn.

Millennial Talk: (on)zichtbare aanwezigheid van het slavernijverleden

Datum: donderdag 24 juni 2021

Tijd: 19.00 – 20.30 uur (inloop 18.30 – 19.00 uur)

Toegang: gratis, met het oog op de COVID-19-maatregelen is vooraanmelding verplicht.

Voor meer informatie en aanmelding kun je mailen naar onze verzamelnetwerker naar jules@imagineic.nl

Save the date:

15 juli 2021 – Voor iedereen die zich niet rekent tot millennial, locatie Imagine IC.

24 augustus – Voor iedereen die bij een van beide gesprekken was, locatie Museum van Loon