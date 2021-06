Biza-minister: “Vaccineren om terug te kunnen naar normalisatie”

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) bracht op zaterdag 19 juni, samen met de ministers Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en Amar Ramadhin van Volksgezondheid, een bezoek aan de vaccinatiecampagne te Krama’s Place in het district Commewijne.

“We staan vandaag hier om iedereen te motiveren om te vaccineren. Hoe eerder we zijn gevaccineerd, hoe eerder we terug kunnen naar normalisatie”, zegt de Biza-minister. Hij is de mening toegedaan dat vaccinatie de enige manier is om over te gaan tot normalisatie, waarbij ondernemingen weer normaal open zullen gaan. Met als gevolg, het weer op spoor krijgen van de economie. Dit omdat de Covid-19 pandemie ook een financieel-economische crisis teweeg heeft gebracht.

“Nu zitten we muurvast en het gaat loskomen wanneer wij vaccineren. Ik roep eenieder op om zich te laten vaccineren”, aldus minister Somohardjo. De Biza-minister is tevreden met de opkomst van burgers om zich te laten vaccineren. “Ik ben blij dat ze allemaal gehoor hebben gegeven aan de oproep, maar we zijn er nog niet”, benadrukt de bewindsman. Momenteel zijn er al ruim 175.000 vaccinaties toegediend.

De regering streeft ernaar om tegen eind van het jaar 70% van de bevolking gevaccineerd te hebben.

Somohardjo bedankte de eigenaar van Krama’s Place, Ricardo Kramawitana en alle andere initiatiefnemers voor het beschikbaar stellen van de locatie voor een vlotter verloop van de vaccinatiecampagnes. Hij doet een beroep op eenieder om onderdeel te zijn van de oplossing en niet het probleem. Kramawitana is blij dat de mensen zijn gekomen om te vaccineren.

Hij doet een beroep op mensen die sceptisch zijn over het vaccineren om zich niet in de maling te laten nemen door valse berichten. “De druk op de gezondheidssector is groot, dus kom en vaccineer tegen het virus”, aldus Kramawitana. Onder de aanwezigen waren ook de DNA-leden Evert Karto, Soerjani, Mingoen-Karijomenawi en districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne.