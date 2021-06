Donatie jongerenvereniging aan bejaardenverzorgingstehuis Commewijne

In verband met het 54-jarig bestaand van de Jongerenvereniging Nauyuga, heeft het bestuur op vrijdag 18 juni j.l. een donatie gedaan aan het bejaardenverzorgingstehuis Siembah in het district Commewijne.

De afgegeven spullen zijn gedoneerd door de leden en bestond uit: 5 dozen Latex handschoenen, 4 balen medium adult diapers, 4 balen large adult diapers, 2 dozen mond- en neusbedekkingen, 12 flessen disinfectant sprays, 4 flessen hand sanitizers, een aantal nieuwe truitjes en 2 kratten verse bacoven.

Nauyuga zal zich de komende periode vooral richten op het trainen van jongeren en de vorming van de leden zodat ze voorbereid kunnen worden om betekenisvolle functies te bekleden in de samenleving. Nauyuga heeft sinds haar bestaan (dat opgericht is op 10 juni 1967) een wezenlijke bijdrage geleverd in het voorbereidingstraject tot diverse succesvolle academici, ondernemers en deskundigen in vooraanstaande posities.

Het doel van Nauyuga is het nationaal bewustzijn van de Surinaamse jongeren in het algemeen en dat van de leden in het bijzonder te bevorderen. De naam Nauyuga betekent “nieuw tijdperk” en daarom is als logo ook gekozen voor een rijzende zon.