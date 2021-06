CBB gaat over tot normalisatie van de dienstverlening

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname, heeft zondag bekend gemaakt dat het CBB vanwege de aangekondigde maatregelen door de Surinaamse regering op donderdag 17 juni 2021, overgaat tot normalisatie van de dienstverlening.

Ingaande vandaag, maandag 21 juni 2021, zijn de dienstverleningstijden voor alle afdelingen van het CBB die publiek ontvangen en de Bureaus voor Burgerzaken van maandag tot en met donderdag van 7.00u tot 14.15u en vrijdag van 7.00u tot 14.00u.

Vanwege bijzondere omstandigheden zullen bovengenoemde dienstverleningstijden nog niet gelden voor het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Paramaribo-Centrum aan de Dr. Sophie Redmondstraat no.96. Voor dit BvB zijn de dienstverleningstijden van maandag tot en met vrijdag van 7.00u tot 13.00u.

Vanwege de COVID-situatie in het land, waarbij er nog steeds vele besmettingen voorkomen, is men genoodzaakt in kleine groepen te werken teneinde een optimale dienstverlening te garanderen. Hierdoor zullen de wachttijden voor bepaalde diensten langer zijn dan gewenst.

Op basis van het bovenstaande zal het bezoek aan de kantoren met meerdere mensen slechts worden toegestaan voor de diensten waarbij dat verplicht noodzakelijk is. Aan het publiek wordt gevraagd begrip op te brengen voor het bovenstaande.