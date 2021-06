Zeven Venezolaanse dames aangehouden om overtreding Vreemdelingen Wet

De politie van Nickerie heeft in samenwerking met de afdeling Trafficking in Persons (TIP) op vrijdag 18 juni 2021 een joint-operatie uitgevoerd. Tijdens deze actie is de verdachte met de initialen P.F in een zaak welke in onderzoek is bij TIP, aangehouden in Nickerie, meldt het Korps Politie Suriname.

Deze verdachte, die als taxichauffeur zijn diensten heeft verricht om Venezolaanse dames met een illegale status te vervoeren van Nickerie naar Paramaribo, is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld ter zake mensensmokkel. In deze zaak is de 44-jarige vrouwelijke verdachte W.W op woensdag 9 juni aangehouden en in verzekering gesteld.

Tegen deze vrouwelijke verdachte is er vanaf 3 juni 2021, een onderzoek gaande waarbij slachtoffers van mensenhandel zijn bevrijd uit haar woning te Parmaribo Noord. De inval van donderdag 3 juni werd ook door een gemengd team bestaande uit medewerkers van TIP, Kapitale Delicten en Fraude en Economische Delicten uitgevoerd.

Tijdens de joint-operatie van vrijdag 18 juni jl. is de verdachte A.B in een afzonderlijk zaak aangehouden terzake mensensmokkel, deelneming criminele organisatie en overtreding Wet Economische Delicten. Tijdens een ingesteld onderzoek op een locatie in Nieuw-Nickerie, bleek dat er negen Venezolaanse dames verbleven op het adres, die geen bewijs van legale binnenkomst in Suriname konden overleggen.

Desondanks verhuurde A.B kamers voor deze dames en werd een bar ter plaatse geëxploiteerd. De verdachte A.B kon geen geldige vergunning daarvan overleggen. Een partij alcoholische dranken welke ter plaatse is aangetroffen, is in beslag genomen. A.B is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Zeven van de Venezolaanse dames zijn aangehouden ter zake overtreding van de Vreemdelingen Wet. Aan deze joint-operatie in Nickerie hebben naast TiP deelgenomen de Bikers-unit West en RBT West. De joint operatie vond plaats onder leiding van de GPC Nickerie, hoofdinspecteur van politie Bryan Isaacs schrijft de politie.