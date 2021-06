Weer 11 coronadoden op 1 dag genoteerd in Suriname

In Suriname is het aantal mensen dat is overleden na besmetting met het gevreesde coronavirus, in 1 dag gestegen van 443 naar 454. Dat betekent dat er zaterdag 19 juni maar liefst 11 coronadoden zijn geregistreerd.

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen zaterdag iets is gedaald: 172 nieuwe gevallen na 447 swabs in 24 uur. Een dag eerder was dat 215.

De opnames in het ziekenhuis en ICU zijn helaas ok weer gestegen. In het ziekenhuis is het aantal gestegen van 236 naar 243 en op de ICU van 35 naar 39.

De cijfers van zaterdag 19 juni 2021: