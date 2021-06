‘Seksslaven’ aangetroffen; zakenvrouw aangehouden voor mensensmokkel

Een zakenvrouw in Paramaribo is deze week aangehouden voor mensensmokkel. Twee andere vrouwen bezwaren de verdachte dat zij door haar in de prostitutie zijn gezet in Suriname.

De Surinaamse politie heeft een inval gedaan in een pand waar de twee vrouwen werden aangetroffen. Die vrouwen hadden geen documenten bij zich waarbij in eerste instantie werd gedacht dat zij illegalen zijn. Uit de verklaring van de vrouwen bleek achteraf dat hun documenten bij de zakenvrouw waren en dat zij tegen hun wil in het gebouw moesten blijven.

De vrouwen mochten nergens gaan van de verdachte en ook geen contact onderhouden met anderen. Zij moesten prostitueren waarna het geld werd afgepakt. Er waren meerdere vrouwen op de plaats maar een deel wist te vluchten.

Het onderzoek, om te achterhalen of de documenten van de vrouwen daadwerkelijk bij de verdachte zijn, is nog gaande. De verdachte is in verzekering gesteld.