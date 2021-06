Urgentieplan voor Surinaamse bacovenbedrijf FAI

De directie van het nu volledig Surinaams bacoven producerend bedrijf, Food and Agriculture Industries (FAI), heeft deze week haar urgentieplan gepresenteerd aan de regering. FAI-directeur Permila Bissumbhar zegt dat het traject dat is uitgezet breedvoerig is besproken, zodat het duidelijk is voor alle partijen welke richting het bedrijf opgaat.

Het urgentieplan heeft als doel het bedrijf in Suriname te ontwikkelen. Het gaat er concreet om hoe het bedrijf winstgevend te laten produceren en zelf haar kosten te laten dekken. “We hebben dan gekeken naar het schuldmanagement gedeelte. Het bedrijf heeft een schuldenlast van 21 miljoen US-dollar”, aldus de directeur.

Verder is het van belang om de productie te stroomlijnen met de afzetmarkten. “Dit plan is voor de komende drie maanden, daarna komt er een strategisch plan voor 5 jaar.” Het is belangrijk dat het bedrijf haar productie zal moeten optimaliseren. Dit gaat met condities gepaard. Deze dienen bijgeschaafd te worden. “De infrastructuur, kabelbaan en irrigatie. Er zijn heel veel randvoorwaarden nodig om ervoor te zorgen dat de nodige productie geleverd wordt en ook tegen gunstige prijzen.”

Momenteel exporteert FAI naar Trinidad & Tobago en Barbados. De directeur zegt dat er mogelijkheden worden bekijken om de vleugels uit te slaan naar onder andere Guyana en Haiti. Sinds november 2020 heeft de regering de aandelen van het bedrijf volledig overgenomen. Dit nadat het bedrijf Food Farm Group dat voor 90 % aandeelhouder was, uit ons land vertrok.