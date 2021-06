Politieman buiten functie gesteld voor betasten arrestante in AZP

Een agent is vorige week buiten functie gesteld omdat hij beschuldigt wordt een vrouwelijke arrestant te hebben betast. Hij ontkent echter zich hieraan schuldig te hebben gemaakt.

De politieman moest de nachtdienst verrichten. Hij werd ingezet om een vrouwelijke arrestant bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo te bewaken. Hij wilde eigenlijk niet gaan, maar moest de opdracht uitvoeren.

De arrestante beweerde naderhand dat de agent haar zou hebben betast en bedreigd. Zij heeft bij de politie aangifte gedaan waarna een onderzoek is begonnen.

In afwachting van het verdere onderzoek is de politieman in Suriname buiten functie gesteld. De agent blijft zich vastklampen aan zijn verklaring de arrestant niets te hebben aangedaan.