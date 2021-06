Grote COVID-19 uitbraak bij bejaardentehuis Para; reeds 2 inwoners overleden

Bij een grote COVID-19 uitbraak bij een bejaardentehuis in Para, zijn reeds twee personen aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde virus overleden. De directeur en haar partner, personeelsleden en bewoners van het tehuis zijn besmet geraakt.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de directrice M.L. van de week uit het ziekenhuis is ontslagen en een dag daarna naar het buitenland is vertrokken. Enkele familieleden van de oudjes maken zich ernstig zorgen over de situatie bij het tehuis.

Doordat er geen opnames mogelijk zijn in de ziekenhuizen zijn er beademingsapparaten in het tehuis geïnstalleerd en worden de besmette oudjes ter plaatse gemonitord. Volgens een familielid zijn van de 39 oudjes zeker 20 besmet geraakt, waarvan 2 reeds zijn te komen overlijden.

Personeelsleden die wegens hun besmetting thuis moeten blijven, worden niet betaald. Een ingewijde vertelt aan de redactie van Waterkant.Net dat familieleden van overleden oudjes niet eerder op de hoogte werden gesteld over de besmetting. Pas na het overlijden zou bekend zijn gemaakt dat hun dierbare door COVID-19 is komen te overlijden.

De leiding van het tehuis wordt waargenomen door een familielid van de directrice. Hoe het mogelijk was dat de directrice een dag na haar ontslag naar het buitenland is gegaan is vooralsnog onduidelijk. In het jaar 2013 werd het tehuis die ook als seniorenclub wordt beschouwd door de ex-president van Suriname geadopteerd.