Eerder voor moord veroordeelde oud-zwemcoach steekt zus dood

De man die gisteren zijn eigen zus aan de Gongrijpstraat doodstak, is de 65-jarige Surinaamse oud-zwemkampioen en coach Ferdinand Lieveld. Lieveld is in 1990 buiten Suriname ook al eerder veroordeeld voor moord, nadat hij een man met 14 messteken om het leven bracht. Daarnaast heeft hij in die periode ook twee andere mensen neergestoken.

Gisteren was het weer raak en was zijn zus, de 70-jarige Thea Lieveld, het slachtoffer. Hij zou haar elf messteken hebben toegebracht na een woordenwisseling en ruzie. De vrouw overleed ter plaatse. De verdachte werd direct aangehouden en is in verzekering gesteld.

Lieveld werd in 1972 in de leeftijdsgroep tot 17 jaar voor het eerst kampioen vlinderslag. In 1974, 1975 en 1976 werd hij Surinaams kampioen in alle leeftijdsgroepen, waarin hij mocht zwemmen, terwijl hij in 1977 de titels op de 100m en 200m rugslag en de 4 × 50m wisselslag behaalde.

In 1978 vertrok hij naar het buitenland om te studeren, waar hij in Italië een opleiding voor zwemcoaches volgde. In 1981 keerde hij terug naar Suriname, maar vertrok weer in 1983. Hij diende daarna in het Spaanse Vreemdelingen Legioen. Uiteindelijk vroeg hij politiek asiel aan in Engeland, waar hij als beveiliger in een nachtclub ging werken.

In 1990 stak hij twee mensen neer bij een nachtclub, waarbij één persoon die hij 14 messteken toebracht om het leven kwam. Hij kreeg hiervoor een levenslange gevangenisstraf in een Engelse cel, waar hij de bijnaam ‘The Enforcer’ kreeg. In die periode viel hij twee cipiers aan, waarbij hij eentje neerstak.