Kort geding tegen ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Ouders van examenstudenten van de openbare en particuliere havo- en vwoscholen bereiden een kort geding voor tegen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij zijn gebelgd over het besluit van het ministerie omtrent de afsluiting van het schooljaar 2020-2021.

Het ministerie wil de studenten toetsen volgens een achterhaald plan van 8 april 2021 waarbij er een verschil is in de leerstof voor de afsluitende toets in toetsmoment 1 en toetsmoment 2. Toetsmoment 1 is voor studenten van de particuliere en de openbare scholen die al ready zijn voor het toetsmoment. Toetsmoment 2 is voor de rest van de openbare scholen die nog een inhaalslag moeten maken op de achterstand in behandelde leerstof.

De intersecties hebben echter de leerstof afgebakend en een nieuw afsluitingsplan voor de toets ingediend op 10 juni 2021. Het staf van het ministerie onder leiding van Daniela Rosario weigert om met het vernieuwde plan van de vakdeskundigen te werken.

De ouders zijn hierover niet te spreken en compleet verward omdat een diploma wordt afgegeven op basis van dezelfde eindtermen van havo en vwo. Zij zijn van oordeel dat er een diploma wordt uitgegeven en de leerstof van toets 1 en 2 nooit ofte nimmer mag verschillen. Een diploma moet te allen tijden zijn waardevastheid behouden.

De universiteiten in het buitenland hebben de inleverdata voor diploma’s voor Surinaamse studenten die hun vervolgonderwijs aldaar willen voortzetten al twee tot drie keer verschoven, rekening houdende met de COVID-19-situatie in Suriname. Echter, de deadline is nu gesteld op 5 augustus. Indien de studenten niet op tijd hier deelnemen aan de toetsmomenten verliezen zij een heel schooljaar.

Parlementariër Reshma Mangre heeft tijdens de openbare vergadering van dinsdag 15 juni deze kwestie reeds aan de orde gesteld. Daarbij deed zij een beroep op de onderwijsminister om liever vandaag dan morgen in te grijpen. Tot haar verbazing werd zij woensdag platgebeld door ouders en docenten die haar rapporteerden dat het ministerie met het verouderde plan van 8 april het schooljaar zal afsluiten.

Mangre zegt dat haar de informatie heeft bereikt dat het oudercollectief van de particuliere en de openbare havo- en vwoscholen voorbereidingen treft om een kort geding aan te spannen tegen het ministerie. Zij doet wederom een dringend beroep op de minister om spoedig in te grijpen zodat een rechtszaak kan worden voorkomen.