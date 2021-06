Een autobestuurster is vanmiddag met haar auto gebotst tegen een schutting aan de Sohawanweg in Suriname. Hoe zij dat voor elkaar heeft gekregen is nog onduidelijk.

De vrouw reed over de Sohawanweg, komende uit de richting van Charlesburg en gaande richting Boerbuiten. Nauwelijks 100 meter in de weg gereden te hebben ging het mis.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. De auto is zwaar beschadigd geraakt.